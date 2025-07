El alcalde de Garabito, Francisco González, se pronunció con respecto a una denuncia interpuesta por la empresa Real de Punta Leona por un presunto abuso de autoridad.

En una entrevista con el programa En Contexto, de Extra Radio, el jerarca municipal asegura no conocer la denuncia penal.

“No conozco la denuncia penal y si me pregunta a mí, no sé si un mal modo fue que hice o no sé, porque realmente nosotros no hemos hecho nada para que tengamos una denuncia penal, pero todo el mundo es libre de interponer denuncias y veremos a ver qué corresponde.

Pero, nosotros únicamente estamos apegados a la ley y en este caso a una resolución de apertura de camino para que todos los ticos podamos disfrutar de Playa Blanca sin que nos cobren por ingresar como es el caso, o sin que tengamos que brincarnos una peña”, afirmó González.

Esto se da luego de que durante este jueves la empresa Real de Punta Leona anunció que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Garabito contra el alcalde por el presunto delito de abuso de autoridad, relacionado con hechos ocurridos el pasado 2 de julio.

Según confirmó la compañía, la acción legal se da tras el ingreso del alcalde a terrenos privados vinculados a Punta Leona, a pesar de la existencia de medidas cautelares previas que le prohíben ejecutar actos como demoliciones o aperturas de caminos sin el debido proceso legal.

Lo que dice el alcalde

El jerarca explicó que actualmente las autoridades municipales están revisando exhaustivamente todo el cantón, ya que consideran que ha sido muy mal administrado durante las últimas 2 o 3 décadas.

Como resultado, asegura que hay un desorden significativo en temas relacionados con cobros realizados por la municipalidad, así como en algunos servicios y situaciones específicas, como el caso de Punta Leona, donde no se permite el acceso a Playa Blanca.

Según menciona González, este asunto fue resuelto en instancias judiciales desde el año 2002, y el acceso debió haberse garantizado, como se hizo en Playa Mantas. Sin embargo, los responsables del lugar insisten en que se trata de una propiedad privada.

Ante esta situación, el gobierno local está realizando las consultas correspondientes ante las entidades judiciales para ejecutar lo resuelto: la apertura del camino.

“De hecho es muy poquito lo que pasa por propiedad privada, porque la mayoría del camino ellos lo construyeron en los 50 metros públicos de la zona marítimo terrestre”, señaló el alcalde.

“Lo que hacen es denunciar para amedrentar y meter miedo”

El jerarca considera que el fin de la denuncia es amedrentar y meter miedo, sin embargo, asegura que la administración municipal está realizando las gestiones correspondientes para abrir el acceso a Playa Blanca, lo cual no debería tardar más de una semana.

“Ya perdieron una denuncia similar a la que están interponiendo nuevamente contra nosotros. Yo vengo del sector privado y esto para mí es realmente un quehacer normal de mi trabajo y esas cositas pues no me surgen miedo ni mucho menos más bien demuestran la debilidad que ellos tienen y al actuar así es básicamente porque no quieren cumplir con lo que ya se les ha dicho” afirma González.

El alcalde enfatizó que ya existe una resolución judicial firme que ordena la apertura del camino, por lo que no hay necesidad de nuevas consultas ni autorizaciones.

La Municipalidad mantiene su postura de garantizar el acceso público a todas las playas del cantón, como ya ha ocurrido en sectores como el Peñón de Guacalillo, Herradura y Agujas.

Actualmente también se están llevando a cabo conversaciones con representantes de Playa Escondida para abordar problemáticas similares, como construcciones ilegales en zona pública y el acceso restringido.