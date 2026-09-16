Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El alcalde de Cartago, Mario Redondo, cuestionó y “censuró” las medidas de seguridad aplicadas durante las actividades del 14 de setiembre en Plaza Mayor y aseguró que ningún funcionario municipal participó en restricciones de acceso, tránsito o ingreso de personas.

“Ni la Policía Municipal, ni ningún funcionario municipal, tuvo absolutamente nada que ver en ningún tipo de restricción al tránsito o acceso a las actividades de Plaza Mayor”, afirmó Redondo.

El alcalde señaló además que la Municipalidad busca que la ciudadanía participe de las actividades cívicas y rechazó que se haya impedido el ingreso de personas o limitado lo que podían portar durante los eventos, esto tras una serie de detenciones policiales y movilizaciones de personas.

“No participamos de las solicitudes de cédula a las personas que quisieran ingresar, ni a las restricciones de ingreso de ninguna persona, ni tampoco a que se limitara el tipo de cartel o farol que las personas pudieran llevar“, manifestó el jerarca municipal.

Redondo agregó que, si esas medidas fueron aplicadas, la Municipalidad las censura y tomará acciones para evitar que se repitan.

“Censuramos, si eso se dio, y vamos a tomar medidas y acciones para que esa situación no se vuelva a repetir aquí en nuestra Plaza Mayor”; además, sostuvo que los espacios públicos deben permitir la participación ciudadana independientemente de las posiciones políticas de cada persona.

Llamado a reducir polarización en Cartago

En las declaraciones dadas por el alcalde de Cartago, Redondo vinculó el episodio con la necesidad de reducir la polarización y promover espacios de diálogo entre personas con diferentes posiciones.

“Creemos en la urgente necesidad de propiciar espacios de diálogo, de disminuir la polarización que hoy en día está afectando el país”, señaló el jerarca municipal, quien también pidió respeto durante las discusiones públicas y rechazó cualquier manifestación de odio u ofensa.

“Censuramos en ese particular cualquier manifestación de irrespeto para cualquier persona y pedimos erradicar la ofensa y cualquier manifestación de odio del diálogo nacional o de debate público”, afirmó.

Redondo aseguró que la Municipalidad mantendrá su disposición para recibir a cualquier ciudadano en las actividades cívicas, destacando que “Cartago es de todos, Costa Rica es de todos, y entre todos podemos sacarlas adelante”, concluyó.