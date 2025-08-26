Jorge Acuña, alcalde de Barva, renunció a la militancia en el Partido Republicano Social Cristiano y se unió al partido Pueblo Soberano (PPSO).

Así lo dio a conocer el jerarca en sus redes sociales, donde anunció su apoyo al presidente Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

“Laura Fernández representa la continuidad de la ruta que ha marcado el presidente Rodrigo Chaves. Estoy convencido de que Costa Rica necesita seguir construyendo sobre esa base y fortalecer un proyecto político que mire hacia adelante”, dijo Acuña.

A su vez, añadió que Laura le “ha abierto la puerta para integrarme a su equipo programático de plan de Gobierno, un espacio en el que pondré al servicio del país mi preparación, experiencia en la gestión pública y mi firme compromiso con Costa Rica”.

Acuña asegura que la “senda de la continuidad” es por donde debe seguir.