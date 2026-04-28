Alcalde de Barva renuncia a su cargo

El alcalde de Barva, Jorge Acuña Prado, presentó el lunes su renuncia formal e irrevocable ante el Concejo Municipal, la cual se hará efectiva el próximo 7 de mayo de 2026.

Durante la sesión municipal, el jerarca explicó que su decisión responde a razones personales y confirmó que su último día en funciones será el 6 de mayo.

En su mensaje, Acuña agradeció a la comunidad por la confianza brindada durante su gestión, destacando que cada uno de los proyectos desarrollados tuvo como objetivo mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón.

“Esta decisión responde a motivos personales, por esta razón le solicito respetuosamente proceder con el trámite correspondiente ante el Tribunal Supremo de Elecciones para su debida resolución. Servir durante estos años al pueblo de Barva ha sido el mayor privilegio que Dios me ha dado la oportunidad. Cada obra realizada, cada proyecto impulsado, cada decisión tomada tuvieron siempre un solo propósito, trabajar por el bienestar de Barva y su gente. Me voy agradecido con Dios, con mi familia, con los funcionarios municipales, con el Concejo Municipal y sobre todo con el pueblo de Barva que depositó su confianza en mí”, expresó.

Exalcalde de Barva. Foto: redes sociales.

Asimismo, manifestó su respaldo a la vicealcaldesa Alejandra Arce y al vicealcalde Vladimir Méndez, quienes asumirán la administración municipal tras su salida.

“Tengo total confianza en ellos y quedo a disposición para colaborarles en el proceso de transición de manera ordenada y transparente”, agregó Acuña.

El ahora exalcalde también aseguró que continuará vinculado al desarrollo del cantón desde otros espacios, expresando su compromiso con Barva y sus 7 distritos, y señalando que su relación con la comunidad no concluye con su renuncia al cargo.

“Barva seguirá contando conmigo porque mi amor, mi compromiso con este pueblo no termina con un cargo. Seguiré apoyándolos desde donde esté y seguiré siendo vecino de San Pedro en este hermoso cantón de Barva que alberga siete hermosos distritos. Muchas gracias, Barva”, concluyó.

Según trascendió, la decisión fue comunicada por motivos personales. No obstante, versiones extraoficiales apuntan a que el exjerarca podría integrarse a un eventual equipo de gobierno liderado por la presidenta electa Laura Fernández.