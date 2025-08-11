La jornada 3 del Apertura femenino confirmó a Sporting FC como líder absoluto tras sumar su tercera victoria consecutiva y alcanzar 9 puntos.

Las albinegras se impusieron con un contundente 0-3 sobre Chorotega, manteniendo su invicto.

En otros encuentros, Alajuelense derrotó 3-0 a Herediano, mientras Dimas Escazú y Saprissa empataron 2-2, al igual que Pococí y Moravia. Sporting encabeza la tabla, seguido por Dimas y Alajuelense con 7 puntos cada uno.

En la próxima jornada, las manudas intentará arrebatarle el liderato a Sporting, que buscará mantener su supremacía.