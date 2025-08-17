El Instituto Nacional de Seguros (INS) destacó que durante los primeros 6 meses del año se atendieron un total de 1.348 atropellos.
En promedio, esto corresponde a un total de 7 casos diario, cifra que enciende las alarmas.
Distribución de atropellos por provincia en 2025 (I Semestre):
- San José: 501.
- Alajuela: 285.
- Cartago: 145.
- Heredia: 137.
- Limón: 118.
- Puntarenas: 106.
- Guanacaste: 60.
Estos pacientes recibieron la atención médica correspondiente gracias al Seguro Obligatorio Automotor (SOA), que se paga todos los años al cancelar el marchamo y fueron los hombres quienes encabezaron la lista de atropellos, ellos representaron el 62% de los casos (845).
En el primer semestre de este año, el costo por la atención de estos atropellos representó para el INS una inversión de ₡2.150 millones.
Algunos de los consejos que brinda el INS son:
- Asegúrese de ser visible, un peatón visible, es un peatón seguro.
- Manténgase siempre alerta.
- Evite el uso de celulares y /o audífonos.
- Utilice aceras, pasos y puente peatonales, si va a cruzar una calle, hágalo en las esquinas
- En caso de no existir aceras, transite por el lado izquierdo de las vías.
- Niños y adultos mayores deben hacerse acompañar por un adulto, las vías públicas no son lugar para que los y las niñas jueguen.
- Si practica algún deporte en carretera, identifique rutas seguras.
- No invada las zonas destinadas para los vehículos.
- No transite por las vías públicas de acceso restringido como autopistas y líneas del ferrocarril.
- Antes de cruzar la calle, fíjese a ambos lados, aun cuando el semáforo esté en rojo.
- Los peatones siempre tienen la prioridad en las vías.
- Si hace un alto que no sea en el paso peatonal.
- Respete los semáforos y pasos peatonales.
- Compartamos las vías, todos (as) tenemos derecho a transitar.