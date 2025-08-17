El Instituto Nacional de Seguros (INS) destacó que durante los primeros 6 meses del año se atendieron un total de 1.348 atropellos.

En promedio, esto corresponde a un total de 7 casos diario, cifra que enciende las alarmas.

Distribución de atropellos por provincia en 2025 (I Semestre):

San José: 501.

Alajuela: 285.

Cartago: 145.

Heredia: 137.

Limón: 118.

Puntarenas: 106.

Guanacaste: 60.



Estos pacientes recibieron la atención médica correspondiente gracias al Seguro Obligatorio Automotor (SOA), que se paga todos los años al cancelar el marchamo y fueron los hombres quienes encabezaron la lista de atropellos, ellos representaron el 62% de los casos (845).

En el primer semestre de este año, el costo por la atención de estos atropellos representó para el INS una inversión de ₡2.150 millones.

Algunos de los consejos que brinda el INS son: