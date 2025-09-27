Este sábado y por la fecha 7 de la Liga de Portugal, el Casa Pia fue de visita ante el Moreirense. El marcador favoreció 2 a 1 a estos últimos, pero la noticia tiene que ver con el portero costarricense Patrick Sequeira, un indiscutible en los llamados del técnico Miguel Herrera en la Sele.

Resulta que fue titular, pero tuvo que salir de cambio al minuto 53 por una lesión. Su lugar lo ocupó Daniel Azevedo.

Bien se puede decir que el titular indiscutible de la Sele es Keylor Navas, pero Sequeira es al que siempre han llamado como segundo. Una lesión o expulsión de Navas y la baja de Patrick dejaría a la Tricolor en manos de un tercer arquero para los juegos del 9 y 13 de octubre, ante Honduras en San Pedro Sula y contra Nicaragua en La Sabana.