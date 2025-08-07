Los cantones de Alajuelita y San José registran la mayor cantidad de víctimas colaterales por homicidios dolosos en el país durante los últimos dos años, según un informe de la Unidad de Análisis Criminal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Entre enero de 2024 al 28 de julio de este año, Costa Rica contabiliza 85 muertes por esta causa.

Cabe destacar que una víctima colateral hace referencia a personas que resultan heridas o mueren sin ser el blanco directo del ataque, por encontrarse cerca del hecho violento.

Muchas de ellas son acompañantes, vecinos o transeúntes que quedaron atrapados en medio de una agresión armada.

En el 2024, Alajuelita lideró la estadística nacional con nueve, seguido por San José centro, con ocho casos.

Hasta el 28 de julio de 2025, San José suma otras cuatro víctimas, lo que reafirma su condición de zona crítica en

términos de exposición indirecta a la violencia.

En conjunto, ambos cantones acumulan 21 asesinatos de personas inocentes en los últimos dos años.

De acuerdo con el informe oficial, el 94% de los homicidios colaterales en 2025 se cometieron con arma de fuego, lo que evidencia la letalidad y alcance de este tipo de ataques.

Asimismo, la Policía Judicial indica que las principales víctimas en 2025 tenían entre 18 y 29 años (seis casos), seguidas por personas de 50 a 64 años (cinco casos).

¿A qué se debe?

Según el criminólogo Erick Villalba, la concentración de víctimas colaterales por hechos violentos en estas zonas responde a la alta densidad poblacional y actividad comercial, es decir, son cantones donde circula mucha gente a toda hora.

“Cuando un sicario comete un ataque, es común que dispare sin precisión y falle, lo que aumenta la probabilidad de herir a personas ajenas al conflicto”, explicó.

Además, señaló que en estas zonas existe una guerra diaria por el control de plazas de venta de droga, lo que genera más enfrentamientos armados y, con ello, mayor exposición para la población civil.

Villalba advierte que en Costa Rica el sicario promedio es una persona sin preparación ni entrenamiento, que solo cumple órdenes sin medir consecuencias.