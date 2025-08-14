Una persona, quien en apariencia sería un menor de 14 años, fue asesinado a plena luz del día en el sector de San Felipe de Alajuelita, a un costado de la escuela Ciudadelas Unidas.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la víctima recibió más varios impactos de arma de fuego cuando se encontraba en vía pública.

El hecho generó una amplia movilización policial y de unidades de emergencia.

El homicidio fue confirmado por el director de la Policía Municipal de Alajuelita, Johan Abarca, así como por fuentes de Fuerza Pública de los barrios del sur.

De momento se desconoce el móvil y la identidad del fallecido.

Noticia en desarrollo.