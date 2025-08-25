Se jugó la Fecha 5 del Torneo Apertura 2025 del fútbol femenino y al repasar la tabla tenemos a los representativos de Liga Deportiva Alajuelense y del Deportivo Saprissa en la cima. Las mejores son las leonas que se impusieron 1-0 a Chorotega en el estadio Alejandro Morera Soto.

Por su parte las tibaseñas vencieron a Pococí de visita 0 a 2.

En otros resultados Dimas Escazú y Sporting finalizaron con un empate 1 a 1. En el cierre de la jornada Moravia recibió a Herediano y el marcador finalizó sin anotaciones.

Alajuelense, con Wílmer López a la cabeza, está de líder indiscutible con 13 unidades. Les sigue el Saprissa a dos de distancia, con 11 puntos. Sporting, que hasta hace dos jornadas era el mejor pasa a la tercera posición con 10 y en el cuarto escalón aparece Dimas con 9.