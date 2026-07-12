Alajuelense y Herediano abren la temporada con un título en juego

El fútbol costarricense vuelve a la acción este domingo con la disputa de la Supercopa, donde Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano se enfrentarán a partir de las 5:00 p.m., en el estadio José Rafael “Fello” Meza.

El compromiso servirá como la primera prueba oficial para ambos equipos antes del inicio del Torneo de Apertura 2026 y de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Más allá del título, el encuentro permitirá medir el nivel con el que llegan dos de los principales candidatos de la temporada.

Los rojinegros obtuvieron su boleto a este certamen tras conquistar el Apertura 2025, mientras que los florenses hicieron lo propio al proclamarse campeones del Clausura 2026.

El duelo también marcará el debut oficial del español Ismael Rescalvo al frente de Alajuelense. En la otra acera, José Giacone afrontará una nueva temporada con Herediano luego de conducir al equipo al más reciente campeonato nacional.

Durante la pretemporada ambos clubes reforzaron sus plantillas. En el cuadro manudo existe expectativa por un posible estreno del mediocampista venezolano Juan Pablo Añor y del defensor Yeison Molina.

Por su parte, Herediano podría darle minutos a sus nuevas incorporaciones, entre ellas el volante Aarón Suárez y el delantero paraguayo Fernando Lesme, quienes anteriormente vistieron la camiseta rojinegra.

Si el partido concluye igualado tras los 90 minutos, el campeón se definirá directamente desde el punto de penal. El reglamento de la Unafut no contempla tiempos extra para este torneo.

El historial reciente de la Supercopa entre ambos equipos en el estadio “Fello” Meza favorece ligeramente al Team, que registra dos triunfos frente a uno de Alajuelense, además de dos empates. Los manudos intentarán equilibrar esa estadística y levantar el primer trofeo de la temporada.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra