Alajuelense y el León tienen nueva piel 

Liga Deportiva Alajuelense, en colaboración con su marca deportiva Umbro, presentó oficialmente la nueva colección de uniformes que acompañará al equipo durante la próxima campaña. La propuesta está compuesta por tres camisetas que combinan elementos tradicionales del club con detalles inspirados en su historia, símbolos y momentos importantes.

La nueva camiseta de local conserva la esencia del conjunto rojinegro con sus clásicas franjas verticales en rojo y negro, pero incorpora una apariencia renovada basada en estilos del pasado. El uniforme destaca por un cuello blanco de diseño clásico y líneas blancas delgadas entre las franjas, detalles que brindan una imagen elegante y con mayor profundidad visual. En la zona posterior se añadió un distintivo relacionado con la canción “Oye”, una pieza representativa dentro de la cultura y la afición del equipo.

En cuanto a la indumentaria de visitante, Umbro presentó una opción más sobria, con predominio del color blanco y un cuello tipo polo que refuerza su aspecto tradicional. La camiseta cuenta con un diseño en relieve inspirado en los pisos de La Catedral de Alajuela, haciendo referencia al concepto de “Catedral del fútbol” y al Estadio Alejandro Morera Soto. Los detalles en tonos negro, rojo y dorado completan la propuesta, resaltando elementos como el escudo del club y la identidad visual de la marca.

La tercera camiseta sobresale por su color dorado y una propuesta basada en modelos retro. El uniforme incorpora un estampado con figuras de leones a lo largo de la tela, representando la fuerza y determinación que caracterizan al conjunto manudo. Además, incluye la leyenda “1986 – ∞” en la parte trasera, como reconocimiento al año en que Alajuelense logró convertirse en el primer equipo costarricense en ganar la Copa de Campeones de la Concacaf. Los acabados en negro, rojo y blanco aportan contraste y personalidad al diseño.

Los precios establecidos son de ¢41.900 para las camisetas de hombre y mujer, mientras que la versión infantil tendrá un costo de ¢33.900. También estará disponible una camiseta de manga larga exclusiva para hombre con un valor de ¢43.900.

Los nuevos uniformes estarán disponibles para los aficionados a partir del sábado 1 de agosto mediante la tienda virtual del club y en los establecimientos ubicados en el Estadio Alejandro Morera Soto, City Mall, Multiplaza Escazú, Paseo Metrópoli y San José.

La colección se completa con diferentes prendas deportivas, entre ellas camisetas de calentamiento, ropa de entrenamiento, sudaderas y chubasqueras.

Gustó mucho el blanco con dorado.