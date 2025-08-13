La UNAFUT anunció este miércoles que el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés no se jugará el próximo domingo 24 de agosto como estaba definido por la jornada 5 del Apertura 25.

La situación pasa por el partido de la Liga en El Salvador, ya que se jugará el jueves 21 de agosto a las 8:00 pm en San Salvador y Cartaginés el martes a las 8:00 pm ante el Verdes de Belice en Cartago.

“Con este panorama, en el caso de los rojinegros no se cumpliría con el período mínimo de 72 horas establecido entre un partido internacional disputado fuera de Costa Rica y su siguiente compromiso en Liga Promerica. Por su parte, los blanquiazules enfrentarían la misma situación, al no poder respetar el plazo mínimo de 60 horas que debe de existir entre un juego de campeonato nacional y un encuentro internacional en el país”, indicó el comunicado de prensa de la UNAFUT.

Debido a esto el partido se jugará el próximo miércoles 3 de septiembre, dos días antes del juego de la Selección ante Nicaragua por el inicio de la eliminatoria, razón por la cual, no tendrán a los seleccionados llamados por Miguel Herrera, entre los cuales podrían estar Alejandro Bran, Alexis Gamboa, Santiago Van der Putten en Alajuelense y Cristopher Núñez en Cartaginés.