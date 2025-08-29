La Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés son los únicos dos representantes de Costa Rica en la próxima ronda de la Copa Centroamericana y ambos tendrán que viajar a tierras hondureñas para los cuartos de final.

En el caso de los manudos, tras concluir la etapa de clasificación por grupos y sumar la tabla general de primeros y segundos lugares, la Liga, quien fue sexta de la acumulada, tendrá que enfrentar a Motagua, quien concluyó de tercero.

Para los brumosos, el rival, luego de concluir en la séptima posición, será Olimpia que terminó en el tercer lugar. Ambos encuentros serán en Tegucigalpa y para los dos, la ida primero será en Costa Rica y la vuelta en Honduras.

Los partidos de ida se jugarán en la semana del 23 al 25 de septiembre y la vuelta del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Los otros emparejamientos son: