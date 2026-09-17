Alajuelense vuelve a sonreír y elimina al Marathón de Honduras

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Liga Deportiva Alajuelense mostró una cara diferente a lo hecho semanas atrás para dar un golpe de autoridad y vencer 3-1 al Marathón de Honduras y con lo cual avanzan a semifinales de Copa Centroamericana.
Los liguistas presionaron alto y tuvieron ocasiones para meter peligro, pero les faltó, al tiempo que Marathon contragolpeó y en dos ocasiones obligó a Washington Ortega a salvar su arco.
Al 25’, Jason Lucumí puso el 1-0 tras una buena jugada en el medio entre Ronaldo Cisneros y Juan Pablo Añor, el balón recayó por izquierda con el colombiano quien encaró e ingresó al área para poner el balón al primer palo y con él romper el empate.
Al 31’, Ronaldo Cisneros puso el 2-0 tras una gran jugada colectiva. Los manudos hilvanaron varios pases, hasta encontrar al mexicano en el área quien definió al primer palo.
El inicio del segundo tiempo fue de acomodo para Alajuelense, Marathon intentó con mayor participación del argentino Farioli, aunque LDA cortó bien en defensa.
La escuadra hondureña mejoró y obligó a la zaga eriza a concentrarse y a emplearse a fondo.
Al 67, los visitantes descontaron por intermedio de Nicolás Messiniti quien entró solo y definió de cabeza.
Sin embargo, la alegría les duró poco, ya que al 69’ los locales obtuvieron un penal tras una mano en el área rival. Ronald Matarrita concretó desde los once pasos para poner el 3-1 definitivo y 5-3 en el global.