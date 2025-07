En Liga Deportiva Alajuelense todavía no han podido dar con la persona que lanzó una botella en la final del Clausura 2025 ante el Deportivo Saprissa y que cayó cerca de Mariano Torres, jugador morado.

Por esta situación de lanzamiento de la botella, otros objetos y pólvora, Alajuelense fue vetada para utilizar su estadio ante Herediano en la gran final. Mientras al responsable de la pólvora ya lo localizaron y está siguiendo un proceso con los manudos, en el caso del lanzador de la botella, aún existe confusión de quien fue.

“No se ha podido identificar aún. La botella específicamente no hemos podido llegar, no tenemos una toma concluyente para saber si salió del palco, si salió de la gradería norte, porque incluso, ahí puede ser de la parte de abajo o la parte de un palco o la gradería oeste que sería la de sol. No hemos podido identificar” comentó León Weinstok, abogado de Alajuelense a Tiempo Extra en los 92.3 fm de Extra Radio.

Acorde al abogado, hay personas que garantizan que la botella salió de un lado y otras que salió de otro.

“Lo que si es cierto es que en esa esquina vamos a poner una malla que permita evitar este tipo de situaciones”, señaló Weinstok. El abogado finalizó diciendo que toman esa decisión de poner una malla, ya que la mayoría de las situaciones similares a la de la botella que han pasado en el Morera, se han presentado en ese sector del estadio.