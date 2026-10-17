Alajuelense sufre pero saca gran triunfo ante Inter SC

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

Alajuelense se dejó los tres puntos tras vencer 2-3 a Inter San Carlos en un emocionante compromiso correspondiente a la jornada 12 del Torneo de Apertura.

La primera mitad estuvo cargada de dinamismo ofensivo cuando Juan Pablo Añor adelantó a la escuadra visitante al minuto 16.

La respuesta de Inter SC llegó rápidamente al minuto 21 por medio de Randy Chirino para igualar las cifras, pero el propio Añor volvió a mover las redes al 23′ para concretar su doblete y mandar el juego al descanso con ventaja de 1-2 para Alajuelense.

En la etapa complementaria, el conjunto local volvió a presionar y logró emparejar el marcador 2-2 al minuto 60 gracias a la anotación de Wilmer Azofeifa de tiro libre.

Sin embargo, la paridad duró poco tiempo, ya que Kenyel Michel apareció al minuto 70 para concretar el gol definitivo que selló el triunfo rojinegro por 2-3.

Con la victoria sentenciada para Alajuelense, los manudos se mantienen en la lucha por meterse a zona de clasificación.