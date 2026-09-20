Alajuelense mete presión en zona de clasificación goleando a Inter

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Liga Deportiva Alajuelense firmó una victoria de 5-0 ante Inter San Carlos en la novena jornada del Torneo Apertura de la Primera División de Costa Rica.

El equipo alajuelense dominó el partido desde los primeros minutos mediante la presión en los duelos y las llegadas de peligro por las bandas de Kenyel Michel y el joven Ethan Barley.

El primer gol del encuentro llegó al minuto 14, cuando Roan Wilson descolgó por el sector izquierdo y sirvió un centro al área que Ronaldo Cisneros aprovechó para abrir el marcador. Tan solo seis minutos después, al 20′, Kenyel Michel desbordó por la izquierda, recortó hacia el centro y sacó un remate al palo largo que venció al guardameta Aarón Cruz para establecer el 2-0 parcial.

En el inicio de la segunda mitad, Inter San Carlos realizó cuatro modificaciones tras el descanso en un intento por reajustar su alineación.

Foto: Jorge Castillo

Pese a los cambios del rival, el dominio manudo continuó y Michel anotó su doblete al minuto 64 tras culminar una jugada colectiva. Cerca del cierre del compromiso, Cisneros concretó su segundo tanto del día por la vía del penal al 80′, y John Ruiz convirtió el 5-0 definitivo al minuto 84.

Con este triunfo en la novena fecha, Alajuelense ascendió al cuarto lugar de la tabla de posiciones del certamen, en el cierre del interinato de Bryan Ruiz.