Alajuelense remonta y lidera su grupo en Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense dio un golpe de autoridad en territorio nicaragüense al derrotar 1-2 al Diriangén FC en la segunda jornada de la Copa Centroamericana.

Con esta remontada en el Estadio Nacional de Managua, el conjunto nacional confirmó su jerarquía y se posicionó en lo más alto del Grupo A con paso perfecto tras dos encuentros disputados.

El partido inició con una sorpresa mayúscula para los visitantes, ya que el defensor Christian Reyes puso en ventaja al “Cacique” apenas al minuto 3 con un remate de cabeza tras un despiste defensivo.

No obstante, la reacción “manuda” fue inmediata; al minuto 10, John Ruiz culminó una ofensiva certera para establecer el empate 1-1.

Foto: Alajuelense

Para la segunda mitad, Alajuelense impuso sus condiciones gracias a un mediocampo refrescado por la titularidad de Celso Borges y la efectividad de Ronaldo Cisneros, sumado a un Juan Pablo Añor conectado quien se erigió como una de las figuras del encuentro.

Fue el propio Cisneros quien, al minuto 48, aprovechó una oportunidad clara para marcar el 1-2 definitivo. A partir de ese momento, el equipo rojinegro supo sufrir y aguantar la presión local para asegurar los tres puntos.