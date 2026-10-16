Alajuelense pierde pieza clave para el Clásico ante Saprissa

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Tribunal Disciplinario dio a conocer las sanciones correspondientes a la jornada 11 y confirmó un duro castigo para Liga Deportiva Alajuelense.

El mediocampista Roan Roberto Wilson fue sancionado con tres partidos de suspensión y una multa de ₡350.000, luego de ser expulsado en el empate 1-1 ante Herediano.

Wilson había recibido la tarjeta roja después de que el árbitro David Gómez revisara la acción en el VAR y cambiara su decisión inicial, retirándole la expulsión a Everardo Rubio y mostrándosela al jugador rojinegro.

Según la resolución, Wilson fue sancionado por “golpear de cualquier manera mediante el juego brusco grave estando en disputa el balón”, de conformidad con el artículo 37 inciso 3). Además, se señala que es la primera vez en la temporada que incurre en esta conducta.

El castigo le impedirá al volante disputar los próximos tres compromisos de Alajuelense: ante Inter San Carlos, Pérez Zeledón y el clásico ante Saprissa.

De esta manera, Óscar Ramírez tendrá una baja importante para una seguidilla de partidos en la que los manudos buscarán mantenerse en la pelea por los primeros puestos.