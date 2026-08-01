Alajuelense pierde la final de la Copa Uncaf Interclubes

Liga Deportiva Alajuelense no pudo coronarse campeona de la Copa Uncaf Interclubes Femenina tras caer por marcador de 3-0 frente al Unifut de Guatemala en la gran final del certamen.

El compromiso se disputó la noche de este viernes en el estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago, en Managua, Nicaragua, donde el conjunto guatemalteco mostró mayor efectividad para quedarse con el título regional.

Para este encuentro, el técnico rojinegro Wílmer López alineó como titulares a Dayana Pérez en la portería; Gabriela Guillén, María Paula Coto, Keilyn Gómez y Emily Flores en defensa; Miranda Solís, Kenia Rangel y Marilenis Oporta en el mediocampo; mientras que Emilie Valenciano, Alexandra Pinell y Lixy Rodríguez conformaron el ataque.

Por su parte, Unifut, dirigido por Benjamín Monterroso, inició el partido con Katelyn Kellogg; Dina Polanco, María Recinos, Vanesa Herrera, Elisa Texaj, Jeniffer Barrios, Vivian Herrera, Sara Soto, Josseline Uribe, Kellin Mayen y Ana Portugal.

Con este resultado, las manudas finalizaron su participación como subcampeonas del torneo, mientras que el conjunto chapín levantó el trofeo de campeón tras imponerse con autoridad en la final.