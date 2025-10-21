Alajuelense no podrá contar con tres jugadores titulares para enfrentar a Olimpia este jueves.

Guillermo Villalobos, Rashir Parkins y Rónald Matarrita se ausentarán en el primer partido de semifinales de Copa Centroamericana.

Los dos volantes manudos no serán tomados en cuenta por acumulación de tarjetas amarillas.

En el caso de Matarrita, aún debe un partido de sanción tras la expulsión que recibió en el juego de ida ante Motagua.

Los rojinegros entrenarán este martes y será hasta mañana cuando cierren la preparación de cara al juego contra el “león hondureño”.