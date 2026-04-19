Alajuelense pierde a su mejor figura para el Clásico

Joel Campbell sí será titular

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Liga Deportiva Alajuelense anunció su formación para el clásico de esta tarde, a las 5 p.m., ante el Deportivo Saprissa y su gran ausencia es el volante y capitán Celso Borges Mora, quien venía lesionado y no se pudo recuperar.

Los manudos pondrán en el arco a Washington Ortega, mientras que en zona de zagueros aparecen Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar y Ronald Matarrita. La línea de volantes es para Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez y Joel Campbell. Atacarán Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

El juego será transmitido por FUTV.