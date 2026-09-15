Alajuelense pierde a ficha titular tras dura lesión

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Liga Deportiva Alajuelense dio a conocer el informe médico sobre el futbolista Aarón Salazar, en el cual se confirma que sufrió una ruptura del menisco externo de su rodilla.

Actualmente, el jugador se encuentra bajo la valoración del cuerpo médico del club con el fin de definir el tratamiento a seguir.

Foto: LDA

Debido a esta afectación física, la institución confirmó que el deportista permanecerá fuera de competencia durante varias semanas.

La entidad señaló que el tiempo de recuperación estará determinado por su evolución médica. Dicha lesión habría justificado el fichaje de Giancarlo “Pipo” González, confirmado este martes como nueva pieza de los erizos.