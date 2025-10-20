Saprissa perdió el liderato situación que se debió a un dominio de los manudos según Vladimir Quesada. El timonel fue analítico. “Las expectativas nuestras no eran las que se dieron, era ganar el partido y no fue así, no mostramos el nivel y Alajuelense nos superó. El marcador por sí solo habla, no somos mejores ni peores, esto no ha terminado, no está definido”, analizó Quesada.

El técnico entiende la molestia de los seguidores y cree que se comportan así por la costumbre de ganar. “Tenemos la afición, más exigente del país, somos el quipo más ganador y a eso nos hemos acostumbrado. Por eso tenemos a la afición más ganadora y que apoya más. Quedan varios juegos por delante y lo tenemos bien claro, se vieron mejor que nosotros, pero estas experiencias Las hemos vivido y este equipo sabe revertir estas situaciones”, dijo.