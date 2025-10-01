Liga Deportiva Alajuelense deberá tomar decisiones sobre el caso de indisciplina que habría involucrado a cuatro de sus futbolistas.

Tras la clasificación a semifinales de Copa Centroamericana el gerente deportivo liguista, Carlos Vela, se refirió al caso y a las distintas sanciones que podrían enfrentar los jugadores: Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar.

“Toca charlar con ellos, entender qué fue lo que pasó y en función de lo que haya sido hay un reglamento interno y hay todo tipo de sanciones dependiendo de lo que haya ocurrido”, explicó Vela en su llegada al país.

De hecho, el mexicano mencionó que no pueden descartar nada, inclusive una posible rescisión del contrato, pues todo depende de la situación disciplinaria en la que habrían incurrido.

“Sí hay una opción, en función de diferentes sucesos que se puedan presentar. No sé cuál sea el caso en este momento, reitero no hubo tiempo el día del viaje. Simplemente tomamos la decisión de hacer el cambio y de subir a otros compañeros. Hay tiempo, este parón ayuda”, señaló.

Los cuatro futbolistas se reunirán con Óscar Ramírez en los próximos días para determinar su situación a lo interno del equipo.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra