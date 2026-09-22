Alajuelense le gana al Saprissa en cantidad de aficionados

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La cantidad de aficionados de Liga Deportiva Alajuelense ha crecido en los últimos meses, según una encuesta realizada por la Universidad de Costa Rica (UCR).

Los números indican que el porcentaje de encuestados que son afines al club erizo es de un 27,2%, con lo cual supera a los tibaseños que tienen un 26,7%.

Herediano (9,5%) y Cartaginés (4,8%) cierran la lista de los “cuatro grandes”.

Liguistas han demostrado seguir a su equipo de manera constante.

Otro de los puntos a destacar es el número de participantes que mostraron interés en el futbol como fuente de entretenimiento y no como un fiel seguidor. En este apartado, la Liga también mostró un mayor número que los demás clubes.

Los porcentajes quedaron de la siguiente manera:

Alajuelense 36.4%

Saprissa 34.5%

Herediano 10.9%

Ninguno 9.7%

“En comparación con años anteriores, podemos resaltar el liderato de Liga Deportiva Alajuelense, que alcanza un 38.4% de la simpatía, y que el Club Sport Herediano finalmente supera el umbral del 10%, llegando en esta ocasión a una marca del 13.4%”, menciona el informe.

La UCR también analizó al nicho o segmento de mercado de personas que, siendo hinchas del futbol, también cuentan con un preferido dentro de la máxima categoría a nivel costarricense, donde los manudos (40,3%) superan al Saprissa (38,3%).

Esta investigación se realizó cuando los equipos de Liberia y Guadalupe estaban en la máxima categoría.