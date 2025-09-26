Esta noche, a las 8 p.m., Liga Deportiva Alajuelense recibe, en el estadio Alejandro Morera Soto, al Puntarenas F.C. El juego marca el inicio de la Jornada 11 del certamen Apertura 2025.

Esta se completa con un partido el sábado, dos el domingo y se cierra el lunes.

Si Alajuelense gana llega al primer lugar del torneo, pues de momento tiene 17 puntos y se ubica en la casilla cuarta.

El primer lugar es de Cartaginés con 18 puntos. Le sigue Liberia con los mismos puntos, pero 3 goles menos. Saprissa y Alajuelense llegan a 17 unidades, pero con diferencia de goles de 6 y 5.