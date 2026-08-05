Alajuelense impone su jerarquía en Centroamérica con remontada

Liga Deportiva Alajuelense ratificó su estatus de favorito en la Copa Centroamericana al firmar una victoria de peso en territorio nicaragüense.

En un Estadio Nacional que vibró con la intensidad de la segunda jornada del Grupo A, el conjunto costarricense supo sobreponerse a un inicio turbulento para terminar venciendo 1-3 al Diriangén FC, en un duelo donde el equipo de Ismael Rescalvo fue claramente de menos a más.

El pitazo inicial trajo consigo una sorpresa mayúscula que sacudió los planes visitantes. No se habían cumplido ni cinco minutos de juego cuando el Diriangén asestó el primer golpe.

Al minuto tres, Christian Reyes aprovechó una desatención defensiva para batir las redes manudas y poner el 1-0 provisional de cabeza.

Durante ese tramo inicial, el equipo nicaragüense dominó las acciones, presionando a una Liga que tardó en acomodarse en el césped.

Sin embargo, la resiliencia es una marca registrada de esta Alajuelense.

La paridad no tardó en llegar: al minuto 10, John Paul Ruiz culminó una ofensiva certera para establecer el 1-1, devolvió la calma al banquillo rojinegro y equilibró las fuerzas en el campo de batalla con Juan Pablo Añor como líder del mediocampo.

La segunda mitad inició bajo el mismo guion de mejoría constante para los visitantes. Ronaldo Cisneros, quien se erigió como la gran figura del encuentro, se vistió de héroe apenas reanudadas las acciones.

Al minuto 48, el atacante aprovechó una oportunidad clara para firmar el 1-2. Tras la anotación, Alajuelense demostró oficio y madurez, replegando líneas cuando fue necesario y aguantando la presión de un Diriangén que no dejó de luchar e hizo figura a Washington Ortega en el arco liguista.

El tramo final estuvo marcado por los ajustes estratégicos para cerrar el candado. Al minuto 82, el cuerpo técnico manudo refrescó sus filas con el ingreso de Roan Wilson y Ángel Zaldívar, dando descanso a Borges y al goleador Cisneros, respectivamente.

Al 90’+5, Anthony Hernández sentenció con una combinación por dentro con Saldívar, giró y definió al palo largo para el 1-3 definitivo.

Con este resultado, Alajuelense se consolida en la parte alta del Grupo A con paso firme en este inicio de torneo.