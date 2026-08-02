Alajuelense ganó en el último suspiro

Alajuelense volvió a resolver un partido en los minutos finales. Con un gol de Alexis Gamboa en el tiempo de reposición, los rojinegros derrotaron 2-1 a Escorpiones y sumaron tres puntos en un encuentro que parecía terminar empatado.

Anthony Hernández abrió el marcador al minuto 72, pero Raúl López igualó para la visita apenas tres minutos después. Cuando el empate parecía definitivo, Gamboa apareció sobre la hora para darle el triunfo a los manudos.

Al igual que en la jornada anterior, la Liga encontró la victoria en el epílogo, una muestra de la capacidad del equipo para competir hasta el último instante.

Ahora, los dirigidos por Ismael Rescalvo cambiarán el enfoque hacia la Copa Centroamericana, donde visitarán al Diriangén de Nicaragua.

Por su parte, Escorpiones sufrió su primera derrota en el Torneo de Apertura 2026 y también la primera desde la llegada de Junior Díaz al banquillo del nuevo inquilino de la máxima categoría.