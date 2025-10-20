Alajuelense gana el clásico tras el primer tiempo

La Liga Deportiva Alajuelense, está ganando el clásico nacional con un gol al minuto 20 de Kenyell Mitchell luego de un gran pase de Guillermo Villalobos

Los manudos han sido superiores al conjunto tibaseño, presionando la salida de la zaga morada y con llegadas de peligro que Esteban Alvarado ha podido repeler.

Alajuelense:

Ortega, Piñar, Villalobos, Gamboa, Matarrita, Salazar, Mitchel, Lucumí, Parkins Campbell y Cisneros. D.T.: Óscar Ramírez.

Saprissa:

Alvarado, Arboine, Waston, Mora, Taylor, Guzmán, Torres, Escobar, Herrera, Sinclair y Madrigal. D.T.: Vladimir Quesada.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador Grupo Extra