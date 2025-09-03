Liga Deportiva Alajuelense tiene un nuevo Gerente General. Se trata de Marco Vásquez, quien estuvo en ese cargo, de manera interina y oficial en las administraciones de los presidentes Raúl Pinto y Fernando Ocampo.

La noticia la confirmó el mismo Vázquez a Diario Extra, al contar que llega al cargo que desempeñó Manuel Zamora.

El dirigente tiene más de 28 años de relación con la institución. Llegó en 1997, en la administración de Mario Chacón, para colaborar en una comisión de mercadeo y comunicación. Su último cargo fue ser vocero en el equipo rojinegro, durante la presente administración del jerarca Joseph Joseph.

Por: Paulina Carmona Ureña