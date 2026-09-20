Alajuelense enciende las alarmas tras lesión de figura

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Liga Deportiva Alajuelense recibe otra preocupación tras la lesión de Washington Ortega, arquero estelar manudo, quien sufrió un golpe tras disputar un despeje con Joel Campbell.

Ortega fue sustituido por Bayron Mora, arquero recientemente convocado a la Selección Nacional y de buenas actuaciones en el club erizo.

De momento se desconoce la gravedad de la lesión del guardameta uruguayo, quien se vio visiblemente golpeado y con un importante moretón en su pierna.