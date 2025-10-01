Orgullo de Alajuela. La atleta tica Melissa Calvo hizo el mejor tiempo de su vida, 27.82, en la final de los 200 metros planos en la clase T13 en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, la India.

Supera el 28:25 e impone récord nacional. La mejor de la competencia fue la irlandesa Orla Commerford que se llevó el oro con un tiempo de 24.71. La plata fue para Rayane Soares de Brasil (25.24) y el bronce se lo cuelga la estadounidense Kym Crosby 25.64.

Calvo corrió la final de los 100 metros planos, donde logra la posición 8 del orbe, con un tiempo de 13.89 segundos en la clase T13. Todavía le queda la prueba de los 400 metros planos. Esta será el próximo domingo 5 a las 7:15 a.m.

La joven es estudiante de la carrera de matemáticas en la Universidad de Costa Rica y ya suma tres mundiales.