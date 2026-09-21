Alajuelense confirma el regreso de Óscar “Machillo” Ramírez 

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Liga Deportiva Alajuelense confirmó el regreso de Óscar “Machillo” Ramírez para una cuarta etapa en el banquillo manudo.

El técnico, quien ganó 6 títulos nacionales, vuelve al club erizo para intentar redireccionar el camino posterior al fallido periodo de Ismael Rescalvo.

“Machillo” Ramírez (Foto: Issac Villalta)

“Ramírez, quien firmó por este torneo con opción de ampliación para el Clausura 2027, inicia esta nueva etapa en un momento importante para la institución, con pleno conocimiento de la realidad deportiva y del club, del plantel y de la responsabilidad que representa asumir la conducción de la Liga”, indicaron en la institución eriza.

“Machillo” se reencontrará con el equipo que ganó Copa Centroamericana y el Apertura 2025 en diciembre anterior.

Estadísticas:

Cantidad de partidos: 314 encuentros dirigidos.

Victorias: 172 partidos ganados.

Empates: 72 partidos empatados.

Derrotas: 70 partidos perdidos.

Rendimiento: 62.42%