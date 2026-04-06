Alajuelense complica su clasificación

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Aajuelense tuvo un paso en falso en su juego correspondiente a la fecha 14. Recibió en casa a Guadalupe. En el papel era un rival facilito, con el agua al cuello… luchando por no descender, pero no fue así.

De entrada, los manudos pusieron en la titular a Alejandro Bran, castigado por faltas al orden del camerino. También fue noticia Celso Borges, quien muy temprano sale lesionado.

La anotación rojinegra llega al 26’ por intermedio de Fernando Piñar, en un primer tiempo en el que el dominio del esférico fue de los leones. Para el complemento lució mejor el cuadro guadalupano. Tanto así que logró el empate por intermedio del haitiano Tristan Demetrius, quien pertenece a Alajuelense.

Los rojinegros se ubican en la casilla 4 y están en zona de clasificación, pero de cerca aparecen Liberia y San Carlos. La afición abucheó a la Liga al terminar el cotejo. Alajuelense puso en el terreno de juego a Ortega, Piñar, Villalobos, Salazar, Matarrita, Bran, Borges, Pérez, Campbell, Hernández y Cisneros. D.T.: Óscar Ramírez. Por Guadalupe participaron Leal, Miranda, Guzmán, Angulo, Taylor, Méndez, Maleck, Bonilla, Morales, Amador y Ruiz. D.T.: Alfredo Morales.