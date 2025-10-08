La Unafut comunicó que el Comité de Competición aprobó la solicitud presentada por Alajuelense para mover el juego de la jornada 5 del Torneo de Apertura. El motivo fue la convocatoria de seis futbolistas manudos a las selecciones nacionales (Mayor y Sub-17).

El encuentro entre Alajuelense y Cartaginés se disputará finalmente el domingo 9 de noviembre, a las 3:00 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto, según confirmó la organización mediante un comunicado de prensa.

Ante esta situación, el presidente del Club Sport Cartaginés, Leonardo Vargas, expresó su descontento tras conocer que el encuentro ante Liga Deportiva Alajuelense, previsto inicialmente para este sábado, fue nuevamente reprogramado por decisión de la Unafut.

“Alajuelense no cumplió con lo pactado y presentaron la solicitud de suspensión del partido. Nosotros creímos en la palabra de sus dirigentes, nos queda de experiencia para el futuro. Lo que ellos nos solicitaron nosotros sí les cumplimos”, indicó Vargas en el programa Tiempo Extra, que se transmite de lunes a viernes de 12 mediodía a 2 p.m., por Extra Radio 92.3 FM.

El jerarca brumoso añadió que su equipo también atraviesa complicaciones de plantel, pero deseaban disputar el compromiso por el apretado calendario que se avecina.

“Igualmente nosotros tenemos un equipo diezmado y queríamos jugar por lo apretado que se avecina el resto de la temporada, pero queda aceptar y seguir adelante”, afirmó.

La decisión, aunque respaldada en el reglamento, deja un sabor amargo en la dirigencia brumosa, que esperaba mayor cumplimiento de los acuerdos por parte del club rojinegro.