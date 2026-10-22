Alajuelense buscará la final centroamericana con este once

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Alajuelense confirmó su once inicial para medirse al Motagua, por la ida de semifinales de la Copa Centroamericana 2026.

Óscar Ramírez, apostará por Washington Ortega bajo los tres palos. Giancarlo González, Alexis Gamboa, Yerlan Sosa y John Paul Ruiz serán los nombres que conformarán la línea defensiva.

En el mediocampo Celso Borges y Roan Wilson escoltarán al venezolano Juan Pablo “Juanpi” Añor como el creativo del equipo. Por las bandas Creichel Pérez y Kenyel Michel intentarán dar profundidad ofensiva.

En punta, Ronaldo Cisneros busca continuar su buena racha goleadora y poner la serie de frente para que los rojinegros clasifiquen a una nueva final.

El conjunto hondureño, bajo la dirección técnica de Javier López, saldrá al terreno de juego con Luis Ortiz en la portería y estará capitaneado por Denis Meléndez en la zona media.

El once estelar de las Águilas Azules lo completan Giancarlo Sacaza, Luis Santamaría, Luis Vega, Oscar Padilla, Clever Portillo, José Reyes, Jefryn Macías, Jesús Bátiz y el atacante uruguayo Rodrigo De Olivera.