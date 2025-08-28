De manera sufrida y con gol al minuto 82 Liga Deportiva Alajuelense pasa a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana, en choque ante el Antigua de Guatemala jugado en el estadio Alejandro Morera.

Ya con el empate le bastaba, pero para alivio de los erizos llegó el centro desde izquierda de Jhon Paul Ruíz, cabezazo de Anthony Hernández y estalló el Morera Soto.

Hay que decirlo, la Liga no fue un dechado de virtudes, pues estuvo más cerca el Antigua de abrir la cuenta que los propios manudos. El equipo de Ramírez no tuvo mucha llegada y una vez más le costó ser efectivo en el cuarto de cancha. Pero lo que cuenta es que ya está en la siguiente fase, a la que los morados no pudieron llegar.

Alajuelense saltó a la cancha con Washington Ortega, Fernando Piñar, Santiago Van der Putten, Alexis Gamboa, Ronald Matarrita, Celso Borges, Aarón Suárez, Diego Campos, Alejandro Bran, Kenyel Michel y Doryan Rodríguez. D.T.: Óscar Ramírez.

Antigua le dio la confianza a Luis Morán, José Ardón, Óscar Castellanos, Alexander Robinson, Juan Osorio, Enzo Fernández, José Rosales, Santiago Garzaro, Robinson Flores, Kevin Macareño y Francisco Apaolaza. D.T.: Mauricio Tapia.