Alajuelense aguantó ante Motagua y definirá en casa

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Liga Deportiva Alajuelense igualó 0-0 frente a Motagua en condición de visitante, en un partido intenso donde el conjunto rojinegro dispuso de oportunidades claras en ataque pese a la presión rival.

El compromiso inició con el equipo local buscando hacer daño por los costados, mientras que la escuadra manuda apostó por mantener el orden defensivo desde los primeros minutos.

Apenas a los 5 minutos del primer tiempo, Alajuelense rozó el primer gol cuando Ronaldo Cisneros rozó un centro de Yerlan Sosa sin lograr imprimirle la potencia necesaria. No obstante, el trámite se le complicó a la visita con la salida por lesión muscular de Celso Borges a los 25 minutos, cediendo su lugar a Aarón Salazar.

Tras esta variante, Motagua asumió el control del juego pero careció de claridad ofensiva, en tanto que los erizos resistieron ordenados hasta el descanso.

En la segunda mitad, el equipo visitante salió con mayor ambición y estuvo a punto de abrir la pizarra con un disparo cruzado de Creichel Pérez que fue rechazado por el arquero Luis Ortiz.

Foto: Alajuelense

En el rebote, Cisneros no pudo definir con precisión para romper la paridad. Posteriormente, los locales intentaron generar peligro con el ingreso de Jonathan Moya para buscar el juego aéreo, mientras que la escuadra dirigida por Óscar “Machillo” Ramírez apeló al recurso del pelotazo.

El dinamismo de Anthony “Pika” Hernández y la frescura de Ethan Barley le dieron un nuevo aire al ataque rojinegro, generando faltas y liderando rápidos contragolpes en el tramo final.

En la última jugada de peligro, Giancarlo “Pipo” González acarició el gol tras conectar un centro de tiro libre ejecutado por Hernández. Con este resultado, ambos clubes sellaron las tablas a cero en un duelo muy disputado.