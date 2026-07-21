Alajuela: Ciudad con parquímetros obsoletos

Los parquímetros en Alajuela se quedaron estancados. El sistema de boletas todavía permanece a pesar de que en diferentes lugares se implementó una modalidad digital, donde las aplicaciones remplazaron el papel.

Dejar el vehículo en alguna calle del cantón se basa en dos alternativas: Ir a algún parqueo público o adquirir una de estas boletas que vende la Municipalidad a personas que los cuidan durante el tiempo que se haya marcado.

El alcalde Roberto Thompson reconoce que este sistema debe dar paso a uno más moderno. Así lo explicó tras la consulta de Grupo Extra sobre dicho funcionamiento, el cual podría llegar a su final. La implementación de un parquímetro digital que se pueda controlar por medio de un teléfono celular se evaluará este jueves en el Concejo Municipal, el cual podría ponerle fin a una espera que inició en diciembre del año anterior.

“Esta es una de las pocas ciudades que todavía tiene un sistema obsoleto para los parquímetros, entonces realmente es una situación que se debe cambiar. Estamos en un proceso para poder modernizar el sistema porque son siete meses desde que se propuso la idea”, manifestó.

La venta de boletas se realiza en la Municipalidad, así como en algunos comercios del cantón. Además, otras quedan en manos de “guachimanes” que se dedican al cuido de los carros en la calle.

Será este 23 de julio cuando los miembros del Concejo discutan este tema, el cual tendrá la presentación del consorcio Setex – Alpha – Alajuela, quien se adjudicó la licitación y hará una propuesta del sistema que se quiere ejecutar.

“Este jueves hay una sesión extraordinaria donde se hará una presentación de las condiciones que se están planteando. Nosotros esperamos que el proceso avance, sin embargo, dependerá del interés de los regidores en sacar esto adelante porque ha habido mucho tiempo para analizar este tema y espero que estén comprometidos, principalmente con la ciudadanía. Necesita orden y necesitamos migrar hacia algo moderno”, expresó Thompson.

Las boletas de parquímetro actualmente tienen un costo de ¢350 para la media hora, mientras que para una hora el precio es de ¢700.

Setex – Alpha – Alajuela informó que están a la espera de esta reunión con el Concejo para exponer su propuesta y así comenzar con el proyecto.

Ellos afirman que ganaron la licitación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) con un 88% de cumplimiento, según las indicaciones que pedía la Municipalidad de Alajuela.

“Consideramos que este espacio permitirá brindar mayor claridad sobre elementos relevantes tales como la estructura de costos, el modelo operativo, los beneficios del sistema propuesto y cualquier otro aspecto que contribuya a una adecuada toma de decisiones en resguardo del interés público”, manifestaron a través de un comunicado enviado a Grupo Extra.

La empresa sostiene que el proceso fue transparente, por lo cual esperan dar inicio y ponerle fin a la espera de varios meses. El consorcio pidió una audiencia con el Concejo desde el pasado 6 de mayo, es decir, pasaron dos meses y medio para que les confirmaran su presencia para llevar a cabo esta presentación.

“De acuerdo con la Ley General de Contratación Pública, la Municipalidad debe adjudicar y proceder de conformidad con lo que establece la citada legislación, a efecto de no generar perjuicios a la satisfacción del interés público y no incurrir en responsabilidades administrativas”, añadieron.

En caso de que quede en firme su implementación, Alajuela se unirá a cantones como San José, Desamparados, Heredia, Montes de Oca o Cartago, por poner algunos ejemplos.



Alajuelenses opinan





José Montero “Así se daría más orden y se aprovecha la tecnología. Eso sí, ojalá no sea muy caro”.

Lucrecia Sancho “Los parquímetros así son muy complicados, se me hace más fácil la boleta”