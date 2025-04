Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, habló abiertamente del tema económico del club. También señala la posibilidad de que el portero costarricense Keylor Navas invierta en el Monstruo. Las declaraciones las dio en el espacio 120 minutos de Radio Monumental.

¿Qué tiene que decir a los que hablan de que Saprissa está en quiebra?

“Eso de que Saprissa esté en quiebra se está escuchando desde que entramos. Cada seis meses sale eso, cada vez que Saprissa está mal sale eso. Cuando somos Tetracampeones no sale eso.

Estoy cansado de hablar de ese tema, ya lo he abordado y vea la calidad de socios que ha tenido Saprissa. Le hemos hecho frente, a veces no tan fácilmente.

Hoy Saprissa les ha hecho frente a sus deudas y ha invertido en infraestructura deportiva y de ahí los resultados. Saprissa es el equipo con más éxitos en los últimos 2, 5 y 10 años, pero en este torneo ha sido difícil”.

¿Han recibido ofertas de inversionistas? ¿Está en venta Saprissa?

“A través de los años se ha hablado de eso. Pero no estamos vendiendo a Saprissa. No nos queremos salir, pero lo analizamos con miras a un futuro, especialmente pensando en un estadio nuevo. Me encantaría dejar lista esa idea de renovación de La Cueva. Algo así es necesario para un club como Saprissa, pero los montos ameritan traer algunos inversionistas. Para tener la posibilidad de hacer este tipo de inversiones requerimos valorar esas oportunidades”.

¿La planilla mensual del Saprissa puede andar por 100 millones de colones?

“Mucho más que 100 millones de colones”.

¿Cuánto cuesta Saprissa?

“No sé. Primero Saprissa no está en venta, pero no me aventuro a tirar algo. Al final algo vale en lo que esté dispuesto a venderlo y a pagarlo. Esta marca y este club es invaluable. Vale mucho más de lo que genera financieramente. Si traemos a un socio hay que pasar por un proceso de valoración”.

¿Es real la opción de que Keylor Navas invierta en Saprissa?

“No ha sido real, pero me encantaría. Sería fabuloso. Hasta tiene mucho sentido que él piense en la segunda etapa de su vida. Sería un lujo. De nuestra parte tiene las puertas abiertas a esa posibilidad. Más allá de su capital, lo que trae es una red de contactos de una experiencia espectacular. Sería incomparable tener al ícono deportivo número uno en la historia de Costa Rica y Centroamérica, más que salió de Saprissa. Es un lujo”.

¿Se le ha propuesto algo a él?

“Él está enfocado en su carrera. Tuve conversaciones con él sobre lo que quiere hacer a corto y mediano plazo. La relación con Keylor es muy buena. No sé qué nos deparará el futuro. Hay que acercarlo de la manera que sea”.