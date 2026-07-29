Al Monstruo le espera un técnico que les tiene una factura pendiente

El Deportivo Saprissa debuta hoy en Copa Centroamericana, a las 6 de la tarde ante el equipo UMECIT de Panamá en Penonomé, en el estadio de la Universidad Latina. El técnico de la escuadra canalera es el venezolano Julio César Infante. Nacido en Caracas, pero también con nacionalidad italiana, Infante Varón asegura conocer bien al Saprissa, pues lo enfrentó en el 2023, cuando era estratega del Club Deportivo Universitario del vecino país del sur. Fue un 23 de agosto en el que terminaron 0-0 en un solo encuentro, pues en aquel momento solo se jugaban 4 cotejos en fase de grupos. Al caraqueño le quedó la factura pendiente y asegura conocer muy bien al cuadro tibaseño. Aquella vez los panameños no avanzaron de fase y Saprissa sí, pero Real Estelí los sacó.

¿Cambia la planificación con dos competencias?

Sin duda, en esta situación la rotación de nuestra plantilla será más intensa, pero estamos óptimos, mental y físicamente para afrontar un reto que nosotros mismos hemos buscado. La exigencia es mayor, pero estamos para mejorar el nivel y poder competir.

¿Qué nivel espera de los rivales?

Esta es mi segunda a experiencia, pues ya tuve la oportunidad de dirigir en esta misma copa. Voy a tener la oportunidad de dirigir por segunda vez contra Saprissa, que es sin duda uno de los grandes de Centroamérica, que tiene 40 títulos en su liga local, al igual que el Olimpia de Honduras con 40 títulos. Sin descartar lo duro que significa Alianza de Panamá, que también con trabajo propio logró clasificar a esta copa y el Deportivo Mixco de Guatemala. Esperamos un altísimo nivel, pues estamos entre los mejores 20 equipos de Centroamérica y eso no es un tema de coincidencia. Esperamos cuatro partidos de altísimo nivel.

¿Se vale soñar?

Como lo dije para todos los cinco equipos que participamos en este grupo o igual para los 20 que estamos en la copa se vale soñar. Creo que UMECIT no debe descartar la posibilidad de competir en los dos partidos de local que vamos a tener en Panamá y en las dos visitas que nos tocará hacer. Por cierto, una de esas será ante el equipo Alianza de Panamá. Las aspiraciones son competir al máximo y soñar, por qué no.