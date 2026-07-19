Al menos cinco muertos en buque turco golpeado por misiles rusos

Un buque mercante de propiedad turca fue golpeado por tres misiles rusos este domingo y murieron al menos cinco marinos, afirmó la marina ucraniana, que agregó que se desconoce el paradero de otros cinco tripulantes.

Rusia lanzó tres misiles de crucero contra el Golden Leo, que navega bajo bandera de Guinea Bissau, mientras “salía de la zona de combate con un cargamento de granos”, dijo la Armada ucraniana en un comunicado.

Además, ocho personas fueron evacuadas a un hospital de Odesa, en el mar Negro.

Entre los tripulantes había ciudadanos de Siria e India, y entre los fallecidos está el capitán, que era ucraniano, declaró en X el ministro de Relaciones Exteriores interino, Andrii Sibiga.

Durante la noche del sábado, el ejército ruso lanzó una andanada de 20 misiles balísticos contra Kiev, un ataque que dejó un muerto y 16 heridos.