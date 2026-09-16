Al menos 60 muertos tras derrumbe de una mina de oro en Sudán

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Al menos 60 mineros que trabajaban de manera artesanal murieron tras el derrumbe de una mina de oro en el sur de Sudán y muchos otros siguen desaparecidos, informaron este miércoles a la AFP dos supervivientes.

Los pozos de la mina de Al-Zaraa, cerca de la localidad de El-Nahud, en Kordofán Occidental, comenzaron a derrumbarse el martes y hasta ahora se han recuperado 60 cadáveres.

“No sabemos cuántos más siguen dentro”, dijo a la AFP uno de los supervivientes, Khair al-Sayyed Jabara.

Las operaciones de rescate se prolongaron toda la noche con la ayuda de otros mineros, utilizando las mismas herramientas rudimentarias que emplean para extraer oro.

“Todo el mundo está trabajando muy duro para recuperar los cadáveres o encontrar supervivientes, pero es difícil. Necesitamos maquinaria pesada para retirar las rocas y la tierra”, aseguró.

Al-Amin Suleiman, otro minero que trabajaba el martes cerca de Al-Zaraa, dijo a la AFP que “los pozos de aquí están todos muy cerca unos de otros; si uno se derrumba, hace caer todos los que están a su lado”.

“Todavía hay personas atrapadas bajo tierra desde ayer. No creo que estén vivas”, lamentó.

Desde que en abril de 2023 estalló la guerra entre el ejército sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), las minas de oro financian el esfuerzo bélico de ambos bandos.

El conflicto ha devastado la ya frágil economía de Sudán y ha dejado sin trabajo a gran parte del país, empujando a muchos a una peligrosa fiebre del oro.

La minería artesanal y a pequeña escala, que se lleva a cabo en minas abandonadas o en zonas no oficiales como Al-Zaraa, representa la mayor parte del oro extraído.