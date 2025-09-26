Filipinas confirmó el viernes la muerte de tres personas y ordenó la evacuación de unas 400.000 tras el paso de Bualoi, una violenta tormenta tropical en el archipiélago, que aún se recupera del impacto del supertifón Ragasa.

Las autoridades de protección civil de la región de Bicol, en el sur de la isla de Luzón, reportaron que los tres habitantes fallecieron en medio de la caída de muros y árboles que fueron arrancados por la tormenta Bualoi, que avanza hacia el oeste-noroeste con vientos de 110 kilómetros por hora.

Tormenta tropical en Filipinas. Foto: AFP.

Los evacuados en la provincia de Masbate tuvieron que refugiarse bajo los bancos de una iglesia, cuyo techo fue arrancado por el fenómeno.

“Alrededor de las 4 de la madrugada, el viento destruyó la puerta, las ventanas y el techo de la iglesia”, dijo a la AFP Jerome Martínez, ingeniero municipal de esa zona.

“Es uno de los vendavales más fuertes que he vivido”, contó, y añadió que algunos niños habían sufrido heridas leves.

“Creo que aún habrá que evacuar a más personas, ya que muchas casas han quedado destruidas y muchos techos han sido arrancados. Ahora bloquean las calles y las carreteras”, añadió.

Alrededor de 400.000 personas ya han sido desalojadas, informó Bernardo Alejandro, funcionario de protección civil, en una rueda de prensa celebrada el viernes.

“Estamos retirando muchos árboles grandes y postes eléctricos caídos porque muchas carreteras están intransitables”, declaró por teléfono a la AFP Frandell Anthony Abellera, rescatista en la ciudad de Masbate, en la región de Bicol.

Videos compartidos en las redes sociales y verificados por la AFP mostraban a personas utilizando botes o caminando con dificultad por aguas que les llegaban hasta la cintura para desplazarse por las calles inundadas más al sur, en las islas Visayas, en el centro de Filipinas.

Filipinas sufre una media de 20 tormentas y tifones al año, lo que mantiene a millones de personas en zonas propensas a los desastres en un estado de pobreza constante.

Miles de personas siguen desplazadas tras el paso del supertifón Ragasa, que atravesó a principios de esta semana el extremo norte del país y causó la muerte de al menos nueve personas.

Estas tormentas llegan en un momento de gran indignación en la población a raíz de un escándalo relacionado con proyectos falsos de control de inundaciones que se cree que han costado miles de millones de dólares a los contribuyentes.