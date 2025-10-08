Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, escribió una serie de cartas inéditas obtenidas por MILENIO que revelan que está “al borde de la locura” y que teme por su vida en la prisión de supermáxima seguridad en Estados Unidos.

Esta noticia se dio días previos a que el juez penal William Serrano concediera la extradición del primer costarricense, el exmagistrado Celso Gamboa, hacia el país norteamericano.

¿Qué dice El Chapo?

El exnarcotraficante mexicano, que alguna vez fue el criminal más buscado del mundo, asegura estar siendo torturado mental, psicológica, emocional y físicamente por las autoridades penitenciarias de EE.UU.

Las cartas forman parte de una queja legal para modificar o remover las condiciones de su encarcelamiento.

A 5 años de comenzar a purgar su condena de por vida, El Chapo está recluido en la única prisión con nivel de supermáxima seguridad en EE.UU. Sus abogados buscan maniobras legales para relajar su estadía.

Detalles de las cartas:

Amenaza de muerte: Guzmán Loera asegura que sus captores lo quieren muerto, posiblemente “envenenado”.

Guzmán Loera asegura que sus captores lo quieren muerto, posiblemente “envenenado”. Ataques de gas/aire: Se queja de ser despertado varias veces por la noche por un repentino y extremo flujo de aire caliente que circula por cerca de 15 minutos, cuatro o cinco veces, liberando “algún tipo de gas”. Este aire le causa rápidas palpitaciones y hace que su presión sanguínea aumente.

Se queja de ser despertado varias veces por la noche por un repentino y extremo flujo de aire caliente que circula por cerca de 15 minutos, cuatro o cinco veces, liberando “algún tipo de gas”. Este aire le causa rápidas palpitaciones y hace que su presión sanguínea aumente. Miedo a un infarto: Asegura que podría morir en cualquier momento, sintiendo que “estoy por tener un infarto”. También pide que se remuevan las Medidas Administrativas Especiales (SAMs) antes de que se vuelva loco.

Asegura que podría morir en cualquier momento, sintiendo que “estoy por tener un infarto”. También pide que se remuevan las Medidas Administrativas Especiales (SAMs) antes de que se vuelva loco. Confinamiento extremo: Las SAMs impiden que salga de su celda, en la Unidad H, más de tres horas por semana, y a veces ni siquiera eso. Se pasa los días “sin hacer nada” en un ambiente “siniestro y deshumanizante”.

Las SAMs impiden que salga de su celda, en la Unidad H, más de tres horas por semana, y a veces ni siquiera eso. Se pasa los días “sin hacer nada” en un ambiente “siniestro y deshumanizante”. Salud mental crítica: Ha experimentado depresión, pérdida de memoria, dolor de cabeza y ansiedad, síntomas que atribuye a la privación severa del sueño y el confinamiento solitario. Pese a ello, asegura que se le ha negado acceso a terapia de grupo y a un profesional de la salud mental.

Acoso y burlas: El Chapo dice sufrir acoso y burlas de los guardias, quienes le ponen un overol amarillo “enorme” (tres o cuatro veces su talla) cuando lo visita su abogada, haciéndole sentir que lo visten “como un payaso”.

El Chapo dice sufrir acoso y burlas de los guardias, quienes le ponen un overol amarillo “enorme” (tres o cuatro veces su talla) cuando lo visita su abogada, haciéndole sentir que lo visten “como un payaso”. Comida y agua: La comida en ADMAX es de baja calidad y “sabor terrible,” comiendo solo para sobrevivir. Incluso el equipo de la prisión no come la comida de la cocina del ADMAX por lo mala que es. El agua que bebe sale de un lavabo y sabe mal porque la tubería está mohosa, con más de 30 años de antigüedad.

La comida en ADMAX es de baja calidad y “sabor terrible,” comiendo solo para sobrevivir. Incluso el equipo de la prisión no come la comida de la cocina del ADMAX por lo mala que es. El agua que bebe sale de un lavabo y sabe mal porque la tubería está mohosa, con más de 30 años de antigüedad. Aislamiento familiar: La comunicación con su familia es muy limitada. Las niñas solo pueden visitarlo “un par de veces al año”. En 2024 solo pudo hablar por teléfono una vez con sus hijas gemelas.

La comunicación con su familia es muy limitada. Las niñas solo pueden visitarlo “un par de veces al año”. En 2024 solo pudo hablar por teléfono una vez con sus hijas gemelas. Muerte de su madre: Debido al corte de comunicación en mayo de 2023 y la negación de visas para que su madre lo visitara, El Chapo no estuvo “completamente al tanto” de la condición de su madre y no pudo despedirse cuando ella murió en diciembre de 2023.

El hombre, que en el pasado habría ordenado torturar gente, ahora suplica que pare la “tortura” en su contra, calificando su situación como una “discriminación sin precedentes” y un “gran abuso de poder”.

Para mantenerse cuerdo, está intentando aprender inglés para comunicarse con el personal de la prisión y tener alguna actividad, ya que sus condiciones de encarcelamiento son “crueles e inhumanas”.