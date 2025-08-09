Este domingo a las 5 de la tarde Liga Deportiva Alajuelense recibe al Club Sport Herediano en su casa el estadio Alejandro Morera Soto. Se juegan más que 3 puntos, es la lucha de la Liga por la cima y es un Team que llega con cambio de técnico y con el mismísimo Jafet Soto desde la banca.

En el camerino rojinegro tienen mucho respeto hacia el rival de turno y no solo por Jafet. El zaguero Alexis Gamboa menciona “sabemos que va a ser un partido complicado, son los bicampeones y debemos hacer las cosas bien en nuestra casa y con nuestra gente y esperamos sacar los tres puntos”.

A su lado Santiago Van der Putten comparte criterio. Al cotejo igual lo marca como complicado, “porque Heredia es el Bicampeón y por algo ha logrado estos dos títulos. Nosotros debemos ir con la ambición de ganar en casa. Es un clásico moderno, pero debemos ganar, respetar la casa luchar arriba, como lo exige esta institución, pero respetando al rival. Es bicampeón y debemos respetar pues independientemente de la situación en la que esté, va a ir a ganar con todo en nuestra casa”.

El volante Celso Borges conversó a su llegada al aeropuerto internacional Juan Santamaría y valora lo logrado en Copa Centroamericana ante Managua F.C. “Lo mejor de la visita fue el resultado, después por supuesto nos falta mucho por mejorar, porque no fue nuestro mejor juego en general. Pero sin ser nuestro mejor juego pudimos sacar un buen resultado, que nos deja en la pelea, pero hay que hacerlo mejor”.

Reconoce que no está al 100%. “No estaba bien de una molestia muscular que estaba teniendo, entonces había que llevarla con calma y se trata de quién esta mejor para disputar los partidos, ya sea 60, 90 o 10 minutos. Hay que estar preparado y dar la mejor versión”.