Ajedrez a las finales

Santo Domingo, República Dominicana. – Costa Rica sigue sumando buenas noticias en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Los ajedrecistas Leonardo Valdés y Emmanuel Jiménez lograron clasificar a la ronda final del torneo, manteniendo vivas las aspiraciones nacionales de luchar por las medallas.

Ambos costarricenses superaron con éxito las fases previas de la competencia y volverán a sentarse frente al tablero para disputar la instancia decisiva, donde buscarán cerrar con broche de oro su destacada actuación.