Los ahorrantes e inversionistas de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR-SAFI) denunciaron que la entidad canceló la asamblea del 26 de setiembre donde debían de rendir cuentas por el caso de Parque Empresarial del Pacífico.

“Esto no solo es una falta de respeto a quienes confiamos nuestros ahorros, es una amenaza directa a la credibilidad del Banco de Costa Rica. Si siguen evadiendo su responsabilidad, el costo económico, reputacional e institucional para la entidad y para el país será enorme”, advirtió Rodrigo Alberto Carazo, vocero del grupo de afectados.

Los inversionistas reclaman que en los últimos tres años el banco no les ha rendido cuentas sobre el manejo del Fondo de Inversión No Diversificado (FIIND) y que se ha ocultado información “negando la gravedad de la situación”.

Además, solicitan que se reanude la asamblea, la cual fue ordenada por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), y que el BCR entregue a los afectados el plan de acción que se presentó.

“El BCR no puede seguir escondiéndose tras medidas provisionales para

eludir su responsabilidad. Como banco estatal debe actuar con transparencia, ejemplaridad y “compromiso social hacia quienes le confiaron sus ahorros”, agregaron.

El caso

En marzo del 2020, el Fondo Inmobiliario No Diversificado del BCR SAFI adquirió el Parque Empresarial del Pacífico, ubicado en Esparza, por un monto de $70 millones para agregar a su portafolio.

Sin embargo, en setiembre del 2022, un grupo de inversionistas presentó una denuncia en contra de la Sociedad del Banco por un presunto sobreprecio en la compra del inmueble.

Una auditoría del BCR SAFI, indicó que el valor real era cercano a los $35 millones.

La Superintendencia General de Valores (Sugeval), en la resolución SGV-R-179-2024 del 29 de octubre del 2024, le ordenó tanto a la Sociedad como al Banco de Costa Rica aportar los $70 millones de la transacción al Fondo Inmobiliario para reducir el impacto a los inversionistas.

El BCR apeló la orden emitida, aunque el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), declaró sin lugar el recurso presentado por el Banco y la SAFI.

Posterior al fallo del Conassif, el Banco comunicó que iba a llevar la situación a los Tribunales de Justicia.